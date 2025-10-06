Il progetto FCAS ottiene il sostegno trasversale dei Verdi di Francia e Germania

Roma, 6 ottobre 2025 – Tra i promotori dell’appello figurano tra gli altri, per la Francia, i deputati verdi e socialisti Cyrielle Châtelain (presidente del gruppo e membro del comitato difesa), Damien Girard e Catherine Hervieu, mentre dal Bundestag tedesco hanno aderito i Verdi Chantal Kopf, Sara Nanni e Anton Hofreiter, membri dell’Assemblea parlamentare franco-tedesca e della delegazione UE. La presa di posizione giunge in un momento fortemente critico per il programma, segnato da tensioni geopolitiche e da crescenti divisioni industriali e politiche, ed ha un valore particolarmente significativo poiché proviene da gruppi politici di Francia e Germania, i due paesi maggiormente coinvolti nel programma e attualmente ai ferri corti per la suddivisione dei lavori e delle competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net