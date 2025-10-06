Il professor Claudio Vicini tra i migliori scienziati al mondo secondo la classifica Stanford–Elsevier

Il professor Claudio Vicini, otorinolaringoiatra e docente universitario, è stato inserito nella prestigiosa classifica mondiale dei ricercatori più citati al mondo, elaborata dall’Università di Stanford in collaborazione con Elsevier e basata sull’impatto scientifico delle pubblicazioni a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

