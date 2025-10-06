Il primo ministro si è dimesso il governo cade prima di nascere | è caos nella politica nazionale
l clima politico è tornato incandescente. Dopo settimane di discussioni, consultazioni e attese, quello che sembrava l’inizio di una nuova fase per l’esecutivo d’Oltralpe si è trasformato in un terremoto istituzionale. Solo poche ore fa erano state ufficializzate le nomine dei ministri e, in un gesto che ha spiazzato anche molti osservatori interni, il primo ministro ha presentato le sue dimissioni al presidente della Repubblica, che le ha immediatamente accettate. Lo ha reso noto l’Eliseo in un comunicato ufficiale, mentre dai banchi dell’opposizione è arrivata la richiesta di scioglimento dell’Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: primo - ministro
L’Intelligenza artificiale entra in politica. In Albania il primo Ministro creato con l’AI
Rimpasto di governo in Ucraina: si dimette il primo ministro Denys Shmyhal
La Romania nomina un ministro rom: è il primo caso in un Paese dell'Unione Europea
L'ex primo ministro miliardario Andrej Babiš ha vinto le elezioni parlamentari della Repubblica Ceca con il suo movimento Azione del cittadino scontento (Ano), secondo i risultati parziali di sabato ? https://l.euronews.com/59Yv - X Vai su X
Secondo quanto trapelato dai media francesi il primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale Vai su Facebook
Francia, altro scossone per Macron: Lecornu si è già dimesso. Governo nel caos - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Da iltempo.it
Macron sta finendo i candidati a primo ministro - Lunedì sera il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso di convocare elezioni anticipate e ha detto che nei prossimi giorni nominerà un nuovo primo ministro o una nuova prima ministra che ... Lo riporta ilpost.it