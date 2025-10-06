Il primo ministro si è dimesso il governo cade prima di nascere | è caos nella politica nazionale

l clima politico è tornato incandescente. Dopo settimane di discussioni, consultazioni e attese, quello che sembrava l’inizio di una nuova fase per l’esecutivo d’Oltralpe si è trasformato in un terremoto istituzionale. Solo poche ore fa erano state ufficializzate le nomine dei ministri e, in un gesto che ha spiazzato anche molti osservatori interni, il primo ministro ha presentato le sue dimissioni al presidente della Repubblica, che le ha immediatamente accettate. Lo ha reso noto l’Eliseo in un comunicato ufficiale, mentre dai banchi dell’opposizione è arrivata la richiesta di scioglimento dell’Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

