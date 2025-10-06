Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso

6 ott 2025

Appena un giorno dopo aver presentato il nuovo governo della Francia, il primo ministrobastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Non sono ancora chiare le cause della sua decisione improvvisa, ma è probabile che il neo-premier non abbia ricevuto dall’ Assemblea nazionale il sostegno necessario per ufficializzare l’esecutivo. Lecornu ha trentanove anni, ed è il quinto capo di governo francese in due anni. Macron gli aveva affidato l’incarico meno di un mese fa, dopo il passo indietro di François Bayrou, sfiduciato dal parlamento. «Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l’esame immediato della mozione depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron» ha scritto in un post pubblicato su X il leader del partito della sinsitra radicale, Jean-Luc Mélenchon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

primo ministro francese s233bastienFrancia, il neo primo ministro Lecornu ha rassegnato le dimissioni - Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Scrive tg24.sky.it

primo ministro francese s233bastienFrancia, altro scossone per Macron: Lecornu si è già dimesso. Governo nel caos - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Secondo iltempo.it

