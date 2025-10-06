Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso
Appena un giorno dopo aver presentato il nuovo governo della Francia, il primo ministro Sébastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Non sono ancora chiare le cause della sua decisione improvvisa, ma è probabile che il neo-premier non abbia ricevuto dall’ Assemblea nazionale il sostegno necessario per ufficializzare l’esecutivo. Lecornu ha trentanove anni, ed è il quinto capo di governo francese in due anni. Macron gli aveva affidato l’incarico meno di un mese fa, dopo il passo indietro di François Bayrou, sfiduciato dal parlamento. «Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l’esame immediato della mozione depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron» ha scritto in un post pubblicato su X il leader del partito della sinsitra radicale, Jean-Luc Mélenchon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
