Il primo derby senza gol Troppe occasioni buttate
TERRANUOVA TRAIANA 0 SANSEPOLCRO 0 TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Senzamici, Ficini, Benucci (44’ s.t. Castaldo), Tassi (36’ s.t. Innocenti); Cioce (40’ s.t. Mannella), Saltalamacchia; Bargellini (25’ s.t. Sborgi), Marini, Zhupa; Ngom. A disposizione: Rosadi, Cardo, Verdini, Fantoni, Baldini. Allenatore: Becattini SANSEPOLCRO (4-3-3): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Omohonria; Belli, Petricci (32’ s.t. Alagia), Gennaioli; Massai, Fabozzi (29’ s.t. Barculli), Bocci (44’ s.t. Brizzi). A disposizione: Ermini, Merciari, Innocentini, Cerbella, Pieracci, Salis. Allenatore: Ciampelli. Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto (Bignucolo-Pallone) Note: ammoniti Cioce, Bocci, Zhupa, Gennaioli, Saltalamacchia, Castaldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
