Il primo compleanno dei lupi feroci che tali non sono | il video di Romulo e Remo

I due animali erano stati presentati come esemplari di enocione, specie scomparsa dal Pianeta da oltre 10.000 anni. Romolo e Remo in realtà sono Canis lupus geneticamente modificati e ora hanno compiuto un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: primo - compleanno

Tanti auguri Iole, primo compleanno da mamma

Storia del compleanno del mio migliore amico, il primo film incompiuto di quentin tarantino

Milan, Leao in Portogallo per festeggiare il primo compleanno dei suoi figli

LE FESTE DEL WEEKEND Il primo compleanno di Sofia, completamente allestito dalla sua mamma e il suo papà Animazione di tbanimazione Vai su Facebook

Il primo compleanno da Papa, i 70 anni di #LeoneXIV - X Vai su X

Il primo compleanno dei “lupi feroci” (che tali non sono): il video di Romulo e Remo - I due animali erano stati presentati come esemplari di enocione, specie scomparsa dal Pianeta da oltre 10. Da fanpage.it