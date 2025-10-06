Il primo compleanno dei lupi feroci che tali non sono | il video di Romulo e Remo

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due animali erano stati presentati come esemplari di enocione, specie scomparsa dal Pianeta da oltre 10.000 anni. Romolo e Remo in realtà sono Canis lupus geneticamente modificati e ora hanno compiuto un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

