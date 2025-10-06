Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 6 Ottobre 2025, si attesta a 0,097 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 5 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,061 €kWh (ore 4) e un massimo di 0,147 €kWh (ore 20). Le ore più economiche sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 3 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 20 e le 21. Questa dinamica riflette la tipica stagionalità della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor consumo e rialzi nelle fasce di punta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
