il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato a oggi, 6 Ottobre 2025, e vediamo cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

