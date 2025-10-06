Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato a oggi, 6 Ottobre 2025, e vediamo cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - famiglie
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025
Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo
HALLOWEEN KIDS, l'evento dedicato a bambini e famiglie! Domenica 26 ottobre dalle 15:00 alle 19:00 vi aspettiamo per festeggiare assieme con animazione, giochi, dolci, animazione, truccabimbi e tanta musica! ? Prezzo d'ingresso: 10€ adulto Vai su Facebook
Gas, prezzo bolletta per vulnerabili in calo dello 0,8% a settembre - Cala marginalmente il costo della bolletta del gas per gli utenti vulnerabili a settembre, in linea con la leggera riduzione delle quotazioni all'ingrosso della materia prima. Riporta finanza.repubblica.it