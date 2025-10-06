Il presidente Marsilio in visita allo stabilimento Stellantis di Atessa ribadita la centralità del polo abruzzese

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato oggi lo stabilimento Stellantis di Atessa, accompagnato dall'assessore alle Attività produttive e Ricerca industriale, Tiziana Magnacca, dove è stato ricevuto da Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe & European brands. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: presidente - marsilio

