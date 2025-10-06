Il premio Oscar Nicola Piovani apre la stagione del Teatro Boni di Acquapendente
Prende avvio la nuova stagione di spettacoli del Teatro Boni di Acquapendente. Ad aprire le danze è il noto musicista, premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella”, Nicola Piovani.Domenica 12 ottobre, alle ore 17,30 Piovani sale sul palco per un incontro intimo e appassionato, in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La Rose di Titanic taglia il traguardo dei cinquant'anni. Festeggiamo l'attrice Premio Oscar con 10 curiosità su vita, amori e carriera: dagli umili inizi, i tre matrimoni fino all'amicizia inaffondabile con Leo DiCaprio
Il premio Oscar Nicola Piovani a Genova, parla di musica, guerra e pace - Autore di musica da film per Fellini, Moretti, i fratelle Taviani e Roberto Benigni. Lo riporta rainews.it
Il premio Oscar, Nicola Piovani, torna a Genova per un concerto a palazzo Ducale - Grazie ad una piccola Associazione no profit, Ottavio Cirio Zanetti APS diretta dalla presidente Rita Cirio, il maestro/compositore Nicola Piovani torna a Genova, dopo svariati anni, per un concerto ... Come scrive farodiroma.it