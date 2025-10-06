Il premio Oscar Nicola Piovani apre la stagione del Teatro Boni di Acquapendente

Prende avvio la nuova stagione di spettacoli del Teatro Boni di Acquapendente. Ad aprire le danze è il noto musicista, premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella”, Nicola Piovani.Domenica 12 ottobre, alle ore 17,30 Piovani sale sul palco per un incontro intimo e appassionato, in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it