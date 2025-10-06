Il Premio Nobel per la Medicina 2025 va a Mary Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

A vincere il Premio Nobel per la Medicina 2025 sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. I tre ricercatori hanno conquistato la medaglia d’oro e un milione di euro grazie alla scoperta di un sistema di intelligence del nostro sistema immunitario, che permette al nostro sistema immunitario di riconoscere amici e nemici. Grazie a questo studio rivoluzionario, i tre hanno aperto la strada a nuove terapie contro il cancro. Premio Nobel Medicina 2025, i vincitori sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Come spiegato dal comitato Nobel, “Il sistema immunitario è molto potente e ha bisogno di freni, altrimenti rischia di attaccare i nostri stessi organi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

