il premio nobel per la medicina 2025 va a mary brunkow fred ramsdell e shimon sakaguchi

A vincere il Premio Nobel per la Medicina 2025 sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. I tre ricercatori hanno conquistato la medaglia d’oro e un milione di euro grazie alla scoperta di un sistema di intelligence del nostro sistema immunitario, che permette al nostro sistema immunitario di riconoscere amici e nemici. Grazie a questo studio rivoluzionario, i tre hanno aperto la strada a nuove terapie contro il cancro. Premio Nobel Medicina 2025, i vincitori sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Come spiegato dal comitato Nobel, “Il sistema immunitario è molto potente e ha bisogno di freni, altrimenti rischia di attaccare i nostri stessi organi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

