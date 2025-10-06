Il premio Nobel per la Medicina 2025 è andato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Simon Sakaguchi «per le loro scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica». Come spiegato sul sito ufficiale del riconoscimento, il Karolinska Institutet svedese ha voluto premiare i loro studi sul sistema immunitario, in particolare sulla capacità di non attaccare i tessuti dell’organismo, attraverso meccanismi di tolleranza immunitaria. BREAKING NEWS The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il premio Nobel per la Medicina 2025 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi