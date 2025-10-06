Il premio Nobel per la Medicina 2025 a Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Lettera43.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Nobel per la Medicina 2025 è andato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Simon Sakaguchi «per le loro scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica». Come spiegato sul sito ufficiale del riconoscimento, il Karolinska Institutet svedese ha voluto premiare i loro studi sul sistema immunitario, in particolare sulla capacità di non attaccare i tessuti dell’organismo, attraverso meccanismi di tolleranza immunitaria. «Le loro scoperte ne hanno identificato le “guardie di sicurezza”, le cellule T regolatorie, e posto le basi per un nuovo campo di ricerca», ha fatto sapere il comitato che ha scelto i vincitori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il premio nobel per la medicina 2025 a mary e brunkow fred ramsdell e shimon sakaguchi

© Lettera43.it - Il premio Nobel per la Medicina 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Asl Brindisi sostiene la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la pace

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

premio nobel medicina 2025Nobel, a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi il premio per la Medicina - Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Lo riporta lapresse.it

premio nobel medicina 2025Premio Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni - Annunciati i vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2025: sono Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi «per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica». msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Nobel Medicina 2025