il premio nobel per la medicina 2025 a mary e brunkow fred ramsdell e shimon sakaguchi

Il premio Nobel per la Medicina 2025 è andato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Simon Sakaguchi «per le loro scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica». Come spiegato sul sito ufficiale del riconoscimento, il Karolinska Institutet svedese ha voluto premiare i loro studi sul sistema immunitario, in particolare sulla capacità di non attaccare i tessuti dell'organismo, attraverso meccanismi di tolleranza immunitaria. «Le loro scoperte ne hanno identificato le "guardie di sicurezza", le cellule T regolatorie, e posto le basi per un nuovo campo di ricerca», ha fatto sapere il comitato che ha scelto i vincitori.

