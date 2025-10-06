Il Premio Andrea Parodi torna a Cagliari dal 9 all’11 ottobre 2025 | la world music protagonista al Teatro Massimo

Manca pochissimo al Premio Andrea Parodi, uno dei più importanti contest europei dedicati alla world music, le cui finali si terranno dal 9 all’11 ottobre in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo di Cagliari. Il Premio è realizzato dalla Fondazione Andrea Parodi con la direzione artistica di Elena Ledda. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria per il Premio Andrea Parodi dedicato alla world music a Cagliari. Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della world music: il Premio Andrea Parodi, giunto alla sua 18ª edizione, si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2025 nello splendido Teatro Massimo di Cagliari, un luogo simbolico che ospiterà tre serate di musica, arte e cultura dedicate alla memoria del grande artista sardo Andrea Parodi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

