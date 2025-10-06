Il Pordenone Fc non passa a Gorizia

Perde il Pordenone nella sesta giornata di Eccellenza. 2-0 in casa della Juventina, a Sant’Andrea di Gorizia.Primo tempo equilibrato, con occasioni neroverdi in particolare di Simone Toffoli. Nella ripresa locali avanti con Hoti, a cui i ramarri non riescono a replicare. Arriva poi il raddoppio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: pordenone - passa

Ottobre da noi inizia in grande stile! Camere matrimoniali complete a partire da 1.500 euro! Siamo aperti anche la domenica pomeriggio (sabato tutto il giorno - lunedì il pomeriggio). Passa a trovarci a Pasiano di Pordenone in via Capitello 47 Vai su Facebook

Piano oncologico, i Comuni si spaccano ma si trovano i voti e passa: Pordenone a favore, Udine astenuta e Gorizia contraria - Pensare che l'assessore Riccardi era preoccupato per FdI del Friuli Occidentale, mentre a lanciare il guanto di sfida più importante è stato un sindaco del suo partito, Forza Italia. Riporta ilgazzettino.it

Scuola, un alunno su 6 è straniero: boom a Gorizia e Pordenone. Adottate nuove misure per favorire l'inclusione - Ieri nelle scuole sono andati in scena i primi collegi docenti, migliaia di docenti seduti in aula magna o nel corridoio. Segnala ilgazzettino.it