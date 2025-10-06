Il Ponte Morandi come Aqualonga | stesse carenze da verici di Aspi

Tempo di lettura: 2 minuti “La strage di Avellino e anche quella del ponte Morandi non hanno cambiato il modus operandi degli allora vertici di Aspi. “Quello che non hanno fatto per il viadotto Acqualonga, tra omissioni e mancati controlli, hanno continuato a farlo negli anni successivi e anche dopo il crollo del viadotto Polcevera”. Così il pubblico ministero Walter Cotugno nel corso della requisitoria che sta portando avanti con il collega Marco Airoldi nel processo a carico di 57 persone. Oggi, si è collegato in video dal carcere di Opera anche Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

