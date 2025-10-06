il polo di biorobotica aperto per tutti a san faustino per un giorno dedicato alla ricerca

Pisa, 6 ottobre 2025 - La ricerca è di casa a Pontedera grazie a San Faustino Open Day, l’appuntamento ormai tradizionale che si ripete ogni anno in occasione delle festività per il patrono della città. Il Polo Sant’Anna Valdera (V.le Rinaldo Piaggio 34, Pontedera), sede principale dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, apre i propri laboratori al pubblico per una giornata dedicata alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Dalle ore 15 alle ore 18,30 di giovedì 9 ottobre i laboratori dell'Istituto di BioRobotica, dell'Istituto Italiano di Tecnologia e del centro di competenza ARTES 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

