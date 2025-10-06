Il Policlinico di Foggia inaugura il nuovo reparto operatorio nei locali del Deu

Sono stati completati i lavori del ‘Reparto operatorio’ del Policlinico di Foggia. La nuova piattaforma è stata realizzata al sesto piano del plesso Deu, Dipartimento Emergenza Urgenza e sarà inaugurata mercoledì 8 ottobre, ore 10.30, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

