Il piano di Trump per la pace il Vaticano chiede garanzie per gli ostaggi e per Gaza

Cardinale Pietro Parolin Due anni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha innescato una delle crisi umanitarie più devastanti del nostro tempo, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, lancia un appello urgente per la pace: ogni piano che coinvolga il popolo palestinese nel proprio destino, liberi gli ostaggi e ponga fine alla strage quotidiana è da sostenere senza esitazione. Il cardinale, in un’intervista rilasciata ai media vaticani in occasione del secondo anniversario dell’attacco terroristico, non nasconde il dolore per le sofferenze inflitte a civili israeliani e palestinesi, condanna con fermezza la violenza indiscriminata e chiede alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il piano di Trump per la pace, il Vaticano chiede garanzie per gli ostaggi e per Gaza

