Il piano di Trump per Gaza gli serve solo per il Nobel per la Pace
Vediamo cosa contiene davvero il Piano di pace di Donald Trump per Gaza e perché sembra una scatola vuota finalizzata solo al Nobel.
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Negoziati per Gaza a Sharm, Trump: “Dialogo proficuo con Hamas” - Il piano di Trump per la pace a Gaza promette il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Lo riporta quifinanza.it
Guerra a Gaza, Hamas consulta il piano di Trump ma serve più tempo - Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace di Donald Trump già firmato da Benjamin Netanyahu. notizie.it scrive