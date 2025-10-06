il pattugliatore multiruolo p04 osum rientra a taranto al termine della joint operation frontex greece 2025

Tarantini Time Quotidiano Lo scorso 1° ottobre il Pattugliatore Multiruolo della Guardia di Finanza “P.04 Osum” ha fatto rientro presso la propria sede di Taranto al termine delle attività assegnate nel contesto della missione internazionale congiunta, sotto egida dell’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex), J.O. “GREECE 2025”. L’unità Ammiraglia del Corpo è stata impiegata per un periodo di due mesi presso l’Isola di Creta dove ha operato in stretta sinergia con le Autorità elleniche in un contesto fortemente caratterizzato dal fenomeno dei flussi migratori irregolari diretti verso l’Unione Europea, flussi che, ultimamente, sono stati oggetto di un significativo incremento a causa della crescente instabilità geopolitica dell’Africa sub-sahariana e dell’intensificarsi del conflitto civile in Sudan. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

