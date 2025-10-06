Il passato la rapina i dubbi | brutale aggressione a Ivano Perego informata la Dda
Bosisio Parini (Lecco), 6 ottobre 2025 – Un arto inferiore spezzato in più punti a sprangate. L’altro, gonfio e segnato dai lividi. Graffi e ecchimosi su tutto il corpo provocati da una tempesta di calci e pugni i nferti anche quando era ormai raggomitolato su se stesso a terra e invocava “pietà”. Una prognosi di 40 giorni prima di rialzarsi sulle proprie gambe. Ma soprattutto il dubbio che sia stato un agguato, come quando era in affari con i colletti bianchi della ‘ndrangheta, nell’illusione che lo aiutassero a salvare l’azienda di famiglia, e qualcuno era penetrato nella villa dove abitava e aveva tenuto in ostaggio la figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
