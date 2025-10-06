Il Pascale oggi porta in viaggio la prevenzione con Frecciarosa

La campagna napoletana di Frecciarosa è partita stamattina dal binario 10 della stazione di Napoli Centrale. A bordo del treno regionale Napoli-Caserta e ritorno, le oncologhe dell’Istituto dei tumori di Napoli, Roberta Caputo e Claudia Calderaio, entrambe del team di Senologia oncologica diretta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it