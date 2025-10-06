Il Parma riprende a lavorare venerdì amichevole con il Monza

Dopo una giornata di riposo concessa da Carlos Cuesta ai suoi, il Parma è tornato a lavorare al Mutti Training Center di Collecchio. La sconfitta di Lecce ha lasciato qualche scoria, queste due settimane serviranno per mettere nel motore la benzina necessaria per ripartire. Venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

