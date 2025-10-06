Il paradosso del ’teatrino’ di Novilara | Siamo a una svolta il parco riaprirà
Uno spazio verde di proprietà comunale, dunque pubblico, ma a cui si accede da una abitazione privata, suonando al campanello e chiedendo le chiavi al padrone di casa, anzi, alla padrona di casa, la consigliera comunale Francesca Tommasoli. Un paradosso, raccontato su queste pagine, che riguarda il territorio di Novilara, dove insiste un parco che i residenti chiamano ’ teatrino ’. La vicenda sarebbe però giunta a una svolta. E’ quando afferma in una nota l’assessora Mila Della Dora: "Abbiamo presentato un nuovo elaborato che segue le indicazioni della Soprintendenza; ci auguriamo un riscontro positivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
