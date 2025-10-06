Al Paradiso delle Signore una proposta che cambia gli equilibri mette Adelaide davanti a una scelta. In redazione spunta una mano tesa, mentre una coppia è pronta a lasciare Milano. Ecco le anticipazioni della puntata di martedì 7 ottobre su Canale 5. Il Paradiso delle Signore riapre il suo salotto domani martedì 7 ottobre come sempre alle ore 16.00 su Rai 1 con un episodio in cui sentimenti e lavoro si intrecciano ancora più del solito. Marcello prova a rilanciare il suo futuro con Adelaide, la squadra di Paradiso Donna cerca una via d'uscita dopo lo stop all'intervista scientifica e per Elvira e Salvatore arriva il momento delle decisioni che pesano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 7 ottobre: la proposta di Marcello mette in crisi Adelaide