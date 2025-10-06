Il Papa limita i poteri dello Ior stop a esclusiva su investimenti
Meno poteri allo Ior, più corresponsabilità come linea da seguire per il futuro. Papa Leone XIV ha tolto la responsabilità esclusiva degli investimenti allo Ior (Istituto per le Opere di Religione) e ha rafforzato il ruolo dell'Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica). La decisione è stata comunicata lunedì con la lettera apostolica, in forma di 'Motu Proprio' del Pontefice, dal titolo 'Coniuncta cura' sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Nel testo, articolato in tre punti, il Papa, riprendendo il principio della "Corresponsabilità nella communio per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella 'Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium'" sottolinea che questa "richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it
