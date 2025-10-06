Il paese in provincia di Como dove viene rimosso lo striscione per la Pace fatto dai bambini

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ei primi giorni di ottobre 2025 un cartellone rosso con la scritta “Pace”, realizzato dai bambini di quarta della scuola primaria Don Gnocchi di Inverigo, è stato rimosso dalla recinzione dell’istituto dopo un intervento dell’amministrazione comunale. I piccoli, nove anni appena, avevano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

