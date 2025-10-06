Il nuovo stadio come si chiamerà? Sala | A me piace San Siro non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza

Milano, 6 ottobre 2025 – Dopo l'approvazione della delibera per la   cessione dell'area di S   an Siro e del veccio  stadio Meazza a Inter e Milan approvata la scorsa settimana dal Consiglio comunale "abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile c’è ancora molto da fare". San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? Lo ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia dell'anniversario di Fondazione del Corpo di polizia locale. Al centro il percorso per la vendita effettiva del comparto immobiliare e al lungo iter che dovrà portare alla realizzazione del nuovo San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

