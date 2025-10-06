Durante la tournée asiatica, Jannik Sinner ha stupito tutti con un curioso gesto. Se ne sono accorti tutti: ecco perché l’azzurro lo sta facendo sempre. Un gesto semplicissimo, anche apparentemente innocuo, se vogliamo, ma dalle molteplici interpretazioni. Per qualcuno si tratta di uno nuovo step del suo rituale antisfiga, essendo lui un atleta piuttosto scaramantico, ma è possibile anche, come hanno rilevato diverse persone e addetti ai lavori, che dietro di esso si nasconda il timore che ciò che è già successo possa ripetersi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Il nuovo rituale di Sinner divide i tifosi: paura o superstizione?