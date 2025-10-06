Il nuovo parco comunale intitolato a Giancarlo Siani | tanti gli ospiti all' inaugurazione

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, martedì 7 ottobre, a Quarto flegreo sarà inaugurato il nuovo Parco urbano comunale in via Casalanno, ampio 12mila metri quadrati, dedicato alla memoria di Giancarlo Siani.“Diamo alla nostra città un nuovo spazio pubblico e di aggregazione”, dice il sindaco di Quarto e delegato di Città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

