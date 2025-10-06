Il nuovo parco comunale intitolato a Giancarlo Siani | tanti gli ospiti all' inaugurazione
Domani, martedì 7 ottobre, a Quarto flegreo sarà inaugurato il nuovo Parco urbano comunale in via Casalanno, ampio 12mila metri quadrati, dedicato alla memoria di Giancarlo Siani.“Diamo alla nostra città un nuovo spazio pubblico e di aggregazione”, dice il sindaco di Quarto e delegato di Città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - parco
Vandalizzato il nuovo parco giochi: il Comune di Lanciano sporge denuncia
All'esordio un nuovo chilometro di Parco del Mare, concluso il cantiere tra Marebello e Rivazzurra
Presentato il nuovo Parco della Rimembranza
INAUGURATO IL NUOVO PARCO COMUNALE DI VIA AZZURRI Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Parco Comunale di via Azzurri, un importante traguardo per la nostra comunità. Si tratta di uno spazio progettato per accogliere persone Vai su Facebook
Quarto: intitolato a Siani il nuovo Parco Urbano comunale - Su proposta del sindaco Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e Beni comuni della Città Metropolitana di Napoli, la giunta comunale di Quarto ha approvato all'unanimità l'intitolazione al ... Lo riporta ansa.it
Stefanaconi, dietrofront dei commissari: Villa Elena non cambia nome. A Livatino sarà intitolato il nuovo parco urbano - Nuova delibera della terna che modifica quella precedente e dispone l’intitolazione del parco di località Pajeradi al magistrato siciliano, come suggerito da Il Vibonese. Segnala ilvibonese.it