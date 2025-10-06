Il Nobel premia chi ha svelato perché il sistema immunitario non ci distrugge
Nobel per la Medicina 2025 alla scoperta che spiega come il sistema immunitario evita di attaccare se stesso. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato agli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e al giapponese Shimon Sakaguchi per le loro ricerche sulla tolleranza immunitaria periferica, il meccanismo che impedisce all’organismo di scatenare malattie autoimmuni contro i propri tessuti. L’annuncio è arrivato oggi dal Karolinska Institutet di Stoccolma, per voce del Segretario Generale dell’Assemblea Nobel, Thomas Perlmann. Si tratta del 116° Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nella storia del riconoscimento, istituito nel 1901. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
