Il Nobel per la pace a Trump | È arrivata la nota al Comitato

Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza hanno rivolto un appello ufficiale al Comitato norvegese per il Nobel, chiedendo di assegnare il Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riconoscendone gli sforzi per garantire la liberazione dei loro cari. L’iniziativa arriva in un momento cruciale, mentre in Egitto si stanno svolgendo i negoziati per attuare la prima fase del piano proposto da Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Secondo quanto dichiarato dall’ Hostages and Missing Families Forum, l’organizzazione che rappresenta la maggior parte dei parenti degli ostaggi, la lettera è stata inviata al Comitato nella mattinata, in vista dell’annuncio ufficiale del vincitore previsto per venerdì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il Nobel per la pace a Trump”: È arrivata la nota al Comitato

