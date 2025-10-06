Il Nobel per la Medicina va a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi

L'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il Premio Nobel per la Fisiologia e per la Medicina a Mary E. Brunkow, Senior program manager all'Institute for Systems Biology di Seattle, Fred Ramsdell, Scientific advisor del Sonoma Biotherapeutics a San Francisco e Shimon Sakaguchi, distinguished professor all'Immunology Frontier Research Center all'Università di Osaka, per le loro "scoperte rivoluzionarie riguardanti la tolleranza immunitaria periferica che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Nobel per la Medicina va a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi

