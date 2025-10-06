Il Nobel per la Medicina a Mary EBrunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi Hanno identificato le guardie di sicurezza del sistema immunitario

Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro “scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l’organismo. “Le loro scoperte hanno gettato le basi per un nuovo campo di ricerca e stimolato lo sviluppo di nuovi trattamenti, ad esempio per il cancro e le malattie autoimmuni”, recita la motivazione. Ad annunciare i vincitori dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, è stato il segretario generale dell’Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Nobel per la Medicina a Mary E.Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Hanno identificato le «guardie di sicurezza» del sistema immunitario

In questa notizia si parla di: nobel - medicina

Il Premio Nobel per la Medicina arriva a Ravenna: sarà ospite di un convegno scientifico in città

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel 2025, al via la settimana dei premi: oggi si comincia con la Medicina

Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sul sistema immunitario. Premiati per avere scoperto i meccanismi che regolano la tolleranza immunitaria periferica #ANSA - X Vai su X

Il Premio #Nobel per la #Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte della tolleranza immunitaria periferica, l'annuncio del Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann #nobelprize2025 Vai su Facebook

Il Nobel per la medicina assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi - Brunkow e Fred Ramsdell, e al giapponese Shimon Sakaguchi, per le loro ricerche sul sistema immunitario. Si legge su internazionale.it

Nobel 2025 per la Medicina, premiati Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, i tre scienziati che hanno scoperto le cellule «sentinella» del sistema immunitario e ... - «Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni», ha affermato Olle Kämpe, presidente del Comita ... Come scrive vanityfair.it