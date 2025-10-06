Il neo-primo ministro francese Lecornu presenta le dimissioni Macron le accetta

La nomina di Lescure è un cenno a sinistra. La prima sfida: sarà negoziare un bilancio per il 2026. L'estrema destra e l'estrema sinistra minacciano di far cadere il governo. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il neo primo ministro francese lecornu presenta le dimissioni macron le accetta

Francia, al via il governo Lecornu: nominati 18 ministri. Prime reazioni già molto negative - Le principali novità nell'esecutivo sono Roland Lescure all'Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate.

Francia, Macron nomina il nuovo governo Lecornu: l'elenco dei ministri - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come "ossatura" del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu

