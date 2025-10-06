Il neo-primo ministro francese Lecornu presenta le dimissioni Macron le accetta
La nomina di Lescure è un cenno a sinistra. La prima sfida: sarà negoziare un bilancio per il 2026. L'estrema destra e l'estrema sinistra minacciano di far cadere il governo. 🔗 Leggi su Lastampa.it
L'ex primo ministro miliardario Andrej Babiš ha vinto le elezioni parlamentari della Repubblica Ceca con il suo movimento Azione del cittadino scontento (Ano), secondo i risultati parziali di sabato
Secondo quanto trapelato dai media francesi il primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale
Francia, al via il governo Lecornu: nominati 18 ministri. Prime reazioni già molto negative - Le principali novità nell'esecutivo sono Roland Lescure all'Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate.
Francia, Macron nomina il nuovo governo Lecornu: l'elenco dei ministri - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come "ossatura" del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu ...