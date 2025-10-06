Con Rossella Sambuca giornalista sportiva parliamo di campionato, coppe e nazionale senza tralasciare il settore giovanile regionale e nazionale. Prime sei giornate di campionato prime giornate di Champions difficile dare un giudizio definitivo ovviamente in merito ai risultati ed a ciò che potrà avvenire da qui alla fine della stagione. In campionato un terzetto guida la classifica Napoli, Milan e Roma. “Dopo solo sei giornate di campionato è difficile dare un giudizio. Fino all’ultima gara ci possono essere tantissimi capovolgimenti di fronte, basti pensare al campionato scorso in cui è stata l’ultima giornata a decretare la vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Napoli può ripetersi