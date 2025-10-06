Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli avrà la grande occasione di allungare sulla concorrenza e non solo. Quattro vittorie e due sconfitte. È questo lo score registrato dal Napoli nel primo tour de force della stagione 20252026. Sei gare in ventidue giorni tra Serie A e Champions League. C’era grande attesa per capire quali sarebbero state le performance degli azzurri con così tante partite ravvicinate, dopo che nella scorsa annata gli uomini di Antonio Conte, di fatto, erano stati impegnati solo in campionato. I risultati, tutto sommato, sono stati positivi. Malgrado il KO rimediato contro il Milan, i campioni d’Italia in carica sono in testa alla classifica, seppur in coabitazione con la Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli è già a uno snodo cruciale: doppia opportunità al rientro dalla sosta!