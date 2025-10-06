Il motel più spaventoso al mondo si trova in America e ospita una collezione di 7mila clown

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete alla ricerca di un luogo davvero spaventoso per la notte di Halloween? Potete fare visita a questo motel con una collezione di oltre 7mila clown: ecco dove si trova e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motel - spaventoso

motel pi249 spaventoso mondoIl motel più spaventoso al mondo si trova in America e ospita una collezione di 7mila clown - Potete fare visita a questo motel con una collezione di oltre 7mila clown ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Motel Pi249 Spaventoso Mondo