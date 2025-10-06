Il momento magico di Spinazzola | si riprende Napoli e la Nazionale

Duttile, leader, trascinatore. In questo avvio di stagione, Leonardo Spinazzola si è preso il Napoli sulle spalle, vivendo una seconda giovinezza che ha cancellato il calvario degli infortuni. Una rinascita totale, culminata in queste ore con la notizia più bella: il ritorno nella Nazionale italiana. La Gioia del Ritorno in Azzurro. Nulla accade per caso. La convocazione del CT Gattuso, arrivata per sostituire l' infortunato Politano, è il giusto premio per un giocatore che è tornato a dominare la fascia. Spinazzola non vestiva la maglia dell'Italia dal giugno 2023: un'attesa lunga, terminata grazie a prestazioni di livello assoluto che lo hanno reso un "soldato" insostituibile per Antonio Conte.

Spinazzola al top si riprende l'Italia: «Con Conte sono migliorato ancora» - Come aveva fatto a Firenze, come aveva fatto contro il Pisa, come ha fatto ieri sera nell'azione che ha portato al pareggio di Anguissa. Riporta ilmattino.it