Il momento magico di Spinazzola | si riprende Napoli e la Nazionale

Napolissimo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duttile, leader, trascinatore. In questo avvio di stagione, Leonardo Spinazzola si è preso il Napoli sulle spalle, vivendo una seconda giovinezza che ha cancellato il calvario degli infortuni. Una rinascita totale, culminata in queste ore con la notizia più bella: il ritorno nella Nazionale italiana. La Gioia del Ritorno in Azzurro. Nulla accade per caso. La convocazione del CT Gattuso, arrivata per sostituire l’ infortunato Politano, è il giusto premio per un giocatore che è tornato a dominare la fascia. Spinazzola non vestiva la maglia dell’Italia dal giugno 2023: un’attesa lunga, terminata grazie a prestazioni di livello assoluto che lo hanno reso un “soldato” insostituibile per Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

il momento magico di spinazzola si riprende napoli e la nazionale

© Napolissimo.it - Il momento magico di Spinazzola: si riprende Napoli e la Nazionale

In questa notizia si parla di: momento - magico

Dalla finale de “La Corrida” con Amadeus all’interpretazione dell’Inno di Mameli: momento magico per Karim Porrello

“Si sono sposati”. Momento magico per la coppia della televisione

Gabbia sul derby: “Momento magico, un qualcosa di indelebile nella mia memoria”

momento magico spinazzola riprendeSpinazzola al top si riprende l'Italia: «Con Conte sono migliorato ancora» - Come aveva fatto a Firenze, come aveva fatto contro il Pisa, come ha fatto ieri sera nell'azione che ha portato al pareggio di Anguissa. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Momento Magico Spinazzola Riprende