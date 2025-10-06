Il mistero del sibilo notturno che tiene sveglia la Garbatella il municipio | Verifiche in corso

Un sibilo costante che da oltre una settimana costringe i residenti a trascorrere notti insonni. Accade alla Garbatella, dove gli abitanti della zona della circonvallazione Ostiense, di via Giuliani, via Citerni, via Usodimare e via Padre Semeria, convivono da fine settembre con un rumore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

