Il mistero del sibilo notturno che tiene sveglia la Garbatella il municipio | Verifiche in corso
Un sibilo costante che da oltre una settimana costringe i residenti a trascorrere notti insonni. Accade alla Garbatella, dove gli abitanti della zona della circonvallazione Ostiense, di via Giuliani, via Citerni, via Usodimare e via Padre Semeria, convivono da fine settembre con un rumore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: mistero - sibilo
