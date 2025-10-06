Il misterioso ritrovamento di un cadavere nei boschi tra Blevio e Torno | a lanciare l’allarme un escursionista

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, nei boschi tra Blevio e Torno. Le cause del decesso restano al momento da accertare.L’intervento è stato segnalato anche sul portale di Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: misterioso - ritrovamento

