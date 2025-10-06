Il mio capo ha creato un software che fa screenshot del pc e vede i tasti premuti per controllare la produttività è un sistema distopico | lo sfogo di Tim è virale su TikTok
Un neolaureato, Tim Lee, ha pubblicato su TikTok un video in cui descrive il sistema di monitoraggio del tempo brevettato dal suo datore di lavoro. Il s oftware registra screenshot ogni 10 minuti, controlla i tasti premuti e calcola la percentuale di tempo trascorsa su ciascuna attività. Il video, pubblicato il 1° ottobre 2025, ha raggiunto oltre 400.000 visualizzazioni e quasi 2.000 commenti. Lee ha definito il sistema “piuttosto distopico” e ha espresso dubbi sul futuro del suo lavoro, ma ha precisato che la decisione dell’azienda “non cambierà il mio modo di lavorare” e che in parte “capisco” il punto di vista del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: capo - creato
