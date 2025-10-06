il ministro giuli esalta il patrimonio irpino e rilancia per la regione

Tempo di lettura: 2 minuti Ministro Giuli “ Stiamo investendo molti soldi per continuare la campagna di scavo e di ricerca per valorizzare un territorio così bello”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della sua visita, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedos i, al Parco Archeologico di Aeclanum, il cui primo impianto risale al III Secolo A.C. La visita dei due ministri incrocia anche la candidatura di Mirabella Eclano, sede l’anno scorso del G7 dei ministri dell’Interno, a Capitale della Cultura 2028. “Già l’ammissione della candidatura – hanno sottolineato – è di per sè un fatto importantissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

