Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita al Mosaico di Andreina nella Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore
Una giornata di grande rilievo per la cultura e l’arte contemporanea ad Arezzo. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita alla Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore, il 3 ottobre, dove ha potuto ammirare da vicino il Mosaico di Andreina, un’opera monumentale dal forte valore artistico, sociale e internazionale. Il mosaico, in continuo divenire, è il frutto della visione dell’artista Andreina Giorgia Carpenito, che da anni guida un progetto collettivo aperto alla collaborazione di artisti provenienti da tutto il mondo e di scuole europee, creando uno spazio dove arte, educazione e inclusione si incontrano in modo concreto. 🔗 Leggi su Lortica.it
