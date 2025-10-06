Il Milan non sa più calciare i rigori Le statistiche il caso Dybala e la decisione di Allegri

Da inizio 2024, i rossoneri hanno sbagliato sette dei tredici rigori calciati in Serie A: i peggiori in Europa. Max ha dato fiducia a Pulisic e il precedente alla Juve conferma: due errori non gli fanno cambiare idea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan non sa più calciare i rigori. Le statistiche, il caso Dybala e la decisione di Allegri

#Florenzi stuzzica #Leao: "Con #Pioli al #Milan è cresciuto tanto, però aveva una squadra che giocava per lui. Ora #Allegri dovrà trovargli un posto. Per me Rafa non è un giocatore normale, ma è uno davvero forte: solo che anche Leao non ha ancora capito

RIGORE MILAN #Gimenez rimedia un calcio di rigore, ma Pulisic sbaglia dal dischetto. Ancora 0-0 all'Allianz Stadium. #JuveMilan 0-0

Milan, non vendere Cutrone: rischi un nuovo 'caso' Pirlo perché Elliott non sa niente di calcio! - Questa è la domanda che circola tra la sede del Milan e i tanti tifosi rossoneri, alla quale io rispondo subito con un incondizionato “no”, per almeno tre motivi. Si legge su calciomercato.com

Boniface, il Milan sa già tutto: può essere la soluzione a prezzo di saldo - Parliamo di un attaccante importante, che con la maglia delle AspIrine ha collezionato 32 gol in 61 partite in tutte le competizioni e che se dovesse performare per come si aspettano Allegri, Tare e ... Secondo tuttosport.com