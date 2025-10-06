Il miglior punto per vedere Roma dall’alto? Sali 550 scalini e godrai di una vista mozzafiato
Se sei alla ricerca del panorama più spettacolare per vedere Roma dall’alto, sappi che con un paio di scarpe comode e un pizzico di coraggio puoi godertelo anche tu: dovrai soltanto affrontare un percorso di 550 gradini che ti condurranno verso un’esperienza unica. Bisogna salire, salire e poi ancora salire. Ma una volta arrivato in cima, la Città Eterna ti si aprirà davanti in tutta la sua incredibile maestosità. Tra cupole, tetti, monumenti e l’inconfondibile profilo del Tevere, ti sembrerà di trovarti davanti ad un mosaico di bellezza senza tempo. Ma, quindi, qual è il luogo migliore per vedere Roma dall’alto? Leggi anche: — Roma da gustare con gli occhi: le terrazze più affascinanti della città Il luogo migliore per vedere Roma dall’alto è un capolavoro del Rinascimento. 🔗 Leggi su Funweek.it
