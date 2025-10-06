Il mestiere del fare

È morto Aimo Moroni, manifesto di un’Italia che sa fare le cose per bene. Era toscano, di Pescia, e come tanti della sua generazione arrivò a Milano dopo la guerra. Aprì con la moglie Nadia una trattoria in via Montecuccoli, nel ‘62, quando il boom economico prometteva miracoli a tutti. Loro si accontentarono di fare cucina, quella vera, senza fronzoli ma nemmeno senza ambizione. La stella Michelin arrivò, inevitabile per chi sa il mestiere. Ma Aimo non fu mai uno di quei cuochi moderni, da televisione. Rimase dov’era, davanti ai fornelli, mentre Milano gli cambiava intorno. Trasformò una trattoria in luogo di cultura, con discrezione e tenacia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

