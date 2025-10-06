Il matrimonio è finito La coppia vip italiana si separa a un anno dalle nozze

6 ott 2025

È arrivata la conferma che i fan temevano da tempo: i due cantanti si sono lasciati. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, hanno ufficializzato la fine della loro relazione con un post congiunto pubblicato sul profilo Instagram del duo. La notizia arriva a un anno esatto dal loro matrimonio, celebrato nell’ottobre del 2024, dopo quasi un decennio di amore e di musica condivisa. “Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati”, si legge nel messaggio pubblicato sui social, che ha immediatamente fatto il giro del web. I due artisti hanno spiegato di aver preso la decisione “mesi fa”, ma di aver scelto di mantenere la notizia privata per poterla elaborare con calma e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

